Colisión en 25 de Mayo y Ferrari deja a una peatona lesionada

Un siniestro vial se registró este sábado, en la intersección de la calle 25 de Mayo y el Boulevard Ferrari, donde un vehículo particular colisionó a una transeúnte que intentaba cruzar la calzada.

Por causas que se tratan de establecer con las pericias de rigor, un automóvil Volkswagen Fox guiado por una ciudadana de 71 años, impactó contra una mujer de 57 años. Como consecuencia, esta última debió ser trasladada en ambulancia al hospital San Benjamín, donde el personal de salud confirmó que resultó con lesiones leves.

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