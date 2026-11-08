Frigerio: «Nuestros productores cuentan con un gobierno provincial que los entiende y está a la altura de su potencia de trabajo»

El gobernador visitó la ciudad de San Salvador, Capital Nacional del Arroz, durante el desarrollo de la XVIII Fiesta Nacional del Arroz, el evento socio-productivo emblemático de esa región entrerriana. La edición 2026 de la festividad, se desarrolla del 6 al 8 de noviembre con entrada libre y gratuita y ofrece una amplia expo agroindustrial con exhibición de maquinaria de última generación, rondas de negocios, capacitaciones técnicas, stands institucionales, emprendedores regionales y propuestas gastronómicas y culturales.

En el predio ferial, acompañado por el intendente Jorge Horacio Zambón y representantes del sector agroindustrial, el mandatario mantuvo reuniones con integrantes de la Mesa del Arroz y reafirmó el compromiso del Estado provincial de acompañar la competitividad de las economías regionales. En ese marco confirmó que el gobierno entrerriano va a «sostener los beneficios que venimos llevando adelante desde este año, para el año que viene, sobre todo en el sector energético. Ya es un compromiso». Al evaluar la situación de la cadena arrocera, subrayó la importancia de brindar certidumbre en un contexto de variabilidad de precios internacionales y márgenes ajustados.

«Esta es una de las grandes fiestas nacionales que tenemos y que nos representan. El arroz es una de las producciones más importantes de la provincia, donde somos claramente muy competitivos y donde queremos seguir creciendo, trabajando junto con los productores para resolver los problemas que se van sucediendo», manifestó el mandatario.

En ese sentido, remarcó las acciones encaradas en materia de costos de producción, infraestructura vial y alivio tributario. «Venimos trabajando en los problemas más graves que se van planteando desde hace muchísimo tiempo, el costo de la energía, los caminos y la comercialización. Destacamos logros como la baja del IVA del 27 al 10,5 por ciento, además del trabajo que venimos desarrollando en los caminos rurales a partir de la ley de consorcios, administrando los recursos de manera más eficiente y cercana a la problemática local», sostuvo el gobernador.

Respecto del rol transformador del sector agropecuario, Frigerio remarcó que «el campo ha sido el que nos ha sacado adelante después de cada crisis y esta vez no va a ser la excepción. Por eso al campo hay que sacarle la pata encima de la cabeza y permitir que despliegue sus alas, para que vuelva a ser la locomotora de la recuperación de la Argentina. Queremos que los productores sepan que tienen un gobierno provincial que los entiende y que está a la altura de su potencia de trabajo».

Identidad

Por su parte, el intendente de San Salvador, Jorge Horacio Zambón, dijo estar «muy agradecidos al gobernador por tomarse el tiempo de venir, estar cerca de todos los pueblos de la provincia y acompañarnos, sobre todo en estas cosas que tienen que ver mucho con lo nuestro, con lo identitario, como lo es el arroz». Asimismo, Zambón destacó la oportunidad del encuentro para abordar la agenda del sector. «Hemos estado trabajando y charlando sobre las realidades productivas que son compartidas, y sobre todo contagiándonos de la fuerza que siempre el campo le pone a cada uno de los desafíos que enfrentamos», aseguró.

Integración productiva

La jornada contó además con una destacada participación del sector ganadero, que marcó un hito histórico con el remate de 8.200 cabezas de ganado realizado por primera vez dentro del predio de la Fiesta Nacional del Arroz. «Entre Ríos tiene una enorme capacidad para transformar proteína vegetal en proteína animal. Producimos maíz y soja, y contamos con un potencial enorme en avicultura, ganadería bovina, porcina y ovina. Debemos transformarnos en la provincia líder en la conversión de proteínas. Tenemos que tener estrategias de crecimiento y objetivos ambiciosos para nuestra provincia, que como siempre digo, da para mucho más», afirmó el gobernador, destacando herramientas innovadoras como el seguro multiriesgo para el maíz.

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