Realizarán un Censo animal en Feliciano

Durante este verano, junto al área de Zoonosis Municipal de San José de Feliciano, fortalecidos con una mayor cantidad se personal municipal, llevará adelante un censo total de animales en toda la localidad.

El objetivo principal es contar con un registro claro y actualizado de los animales existentes del pueblo: saber cuántos hay, quiénes son sus responsables y detectar los lugares donde habitualmente se encuentran los animales en la vía pública.

Por qué es importante

* Permite tener un control más riguroso y adecuado sobre la población animal.

* Promueve la tenencia responsable de mascotas en cada hogar.

* Facilita la implementación de mejores políticas públicas de salud animal, vacunación y castraciones para el beneficio de toda la comunidad.

«Personal identificado estará recorriendo en receso municipal los barrios, para llevar adelante la recolección de datos. Contamos con el compromiso de cada vecino y vecina para acompañar esta iniciativa», expresó al respecto el intendente Arévalo.

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