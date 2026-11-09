Aprehenden una mujer tras lesionar y amenazar a su ex pareja

Una mujer de 30 años de edad fue aprehendida tras protagonizar dos graves secuencias violentas en barrio El Brillante. El hecho derivó en actuaciones judiciales a cargo de la Unidad Fiscal de Colón por los supuestos delitos de lesiones leves y amenazas en flagrancia.

El primer episodio se registró en la tarde de este domingo en la intersección de calle Dr. Tavella, casi 17 de Agosto, en barrio El Brillante. En dicho emplazamiento, la encausada entabló una discusión con su ex pareja, un joven de 29 años. Durante la altercación, la mujer habría utilizado un fragmento de vidrio para infligirle un corte superficial en la zona costal izquierda, motivando la posterior radicación de la denuncia formal por parte del damnificado.

Posteriormente, mientras las partes se encontraban en la Comisaría La Picada junto a funcionarios policiales y representantes del Área de la Mujer local, la imputada se retiró intempestivamente del edificio. Minutos más tarde regresó portando una botella con un fluido que emanaba un fuerte olor a hidrocarburo.

Tras amedrentar verbalmente a la víctima para que saliera del recinto y al no lograr su cometido, procedió a rociar su propia indumentaria con la sustancia líquida. Ante el riesgo inminente, personal femenino de la Comisaría de la Mujer intervino con celeridad y la redujo mediante el uso de la fuerza mínima e indispensable.

Enterado de los pormenores, el fiscal en turno de Colón, Dr. Alejandro Perroud, ordenó la aprehensión de esta mujer y el traslado a dependencia policial, en donde quedó alojada supeditada a la causa.

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