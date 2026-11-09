Construyen una nueva pasarela peatonal en el taller municipal de Feliciano

La Municipalidad de San José de Feliciano avanza con la confección de la segunda pasarela metálica, una estructura clave que muy pronto va a sumar más conectividad y seguridad para los vecinos.

«Cada detalle, desde los primeros cortes hasta la soldadura que están realizando en este momento nuestros trabajadores en el taller municipal, refleja el compromiso y la capacidad de nuestro equipo local. Todo hecho en casa, con esfuerzo y equipos propio», explicó el Intendente Arévalo.

Aseverando asimismo que «muy pronto vamos a estar anunciando su instalación para que todos podamos disfrutarla y mejorar la seguridad del peatón».

«Este es el camino: seguir planificando y ejecutando pequeñas obras con recursos y mano de obra genuinamente municipal, para seguir conectando con seguridad cada rincón de Feliciano», manifestó finalmente el mandatario.

www.discofm.com.ar