Continúa la situación meteorológica verde en Entre Ríos

El gobierno provincial mantiene el monitoreo permanente de la situación hídrica y meteorológica. Según el informe de este lunes, no rigen alertas meteorológicas para el territorio provincial y se registran seis familias autoevacuadas en La Paz y Paraná.

La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, emitió un nuevo informe de situación sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la asistencia en las zonas ribereñas. Al momento, se registran familias autoevacuadas en las ciudades de La Paz y Paraná: una familia de cinco integrantes en la primera localidad y cinco familias en la capital provincial.

Asimismo, persiste una situación de color verde para todo el territorio provincial, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir). Esto indica que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

Situación por localidad

La Paz

– Altura del río: 6,13 metros. Alerta, estacionario.

– Altura de alerta: 5,80 metros.

– Altura de evacuación: 6,15 metros.

– Cantidad de autoevacuados: una familia de cinco integrantes.



Hernandarias

– Altura del río: 5,94 metros. Alerta, crece.

– Altura de alerta: 5,50 metros.

– Altura de evacuación: 6,00 metros.

– Cantidad de evacuados: cero.



Paraná

– Altura del río: 5,05 metros. Evacuación, crece.

– Altura de alerta: 4,70 metros.

– Altura de evacuación: 5,00 metros.

– Cantidad de autoevacuados: cinco familias.



Diamante

– Altura del río: 5,20 metros. Crece.

– Altura de alerta: 5,30 metros.

– Altura de evacuación: 5,50 metros.

– Cantidad de evacuados: cero.



Victoria

– Altura del río: 4,21 metros. Crece.

– Altura de alerta: 4,60 metros.

– Altura de evacuación: 4,90 metros.

– Cantidad de evacuados: cero.



Ibicuy

– Altura del río: 1,10 metros. Baja.

– Altura de alerta: 2,00 metros.

– Altura de evacuación: 2,30 metros.

– Cantidad de evacuados: cero.

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