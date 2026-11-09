La parroquia San José arriba a su 125° aniversario

Desde la Municipalidad de San José se saluda a la comunidad parroquial al conmemorarse los 125 años de su reconocimiento como parroquia.

A lo largo de estos años, la Parroquia ha sido un espacio de encuentro, fe y acompañamiento para generaciones de familias. «Celebramos su trayectoria y el compromiso de quienes, desde distintos lugares, mantienen viva esta comunidad y renuevan día a día sus tradiciones», manifiestan desde el municipio sanjosesino.

Y cierran enviando sus deseos «para que sean muchos años más de fe compartida, cercanía y vida en comunidad».

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