Ocupantes de una moto derivados al hospital con lesiones leves

Un siniestro vial se registró este lunes cerca del mediodía, en la intersección de Boulevard Güemes y calle Reibel, cuando colisionaron una motocicleta Honda CG Titán que circulaba pilotada por un joven de 19 años, quien era acompañado por una mujer de 24 años y un automóvil Nissan Kicks, conducido por una ciudadana de 33 años, quien iba en compañía de un menor de 5 años.

A raíz del impacto, los ocupantes del rodado menor fueron trasladados preventivamente al Hospital San Benjamín para su evaluación médica, diagnosticándose lesiones de carácter leve.

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