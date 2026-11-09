Una mujer armada con un cuchillo irrumpió en una vivienda y fue aprehendida tras realizar amenazas

En un rápido procedimiento concretado durante horas de la tarde de este domingo, personal policial intervino ante un grave episodio de violencia registrado en la ciudad de Colón. La intervención culminó con la aprehensión de una mujer de 33 años, quien había ingresado armada a una propiedad privada profiriendo amenazas contra los moradores.

En respuesta a una llamada de emergencia en donde se alertó sobre un severo altercado en una finca ubicada en Pasaje Villalba, entre las arterias Salta y Primera Junta. Al arribar al inmueble, se constata una escena de elevada tensión protagonizada por una ciudadana en evidente estado de alteración portando un arma blanca.

Ante la inminencia del riesgo y con el objetivo primordial de preservar la integridad física de los presentes, los efectivos actuantes aplicaron las maniobras de reducción reglamentarias, logrando desarmar e inmovilizar a la agresora de inmediato.

Informada la novedad a la unidad fiscal de Colón sobre las características del suceso, la Magistratura interviniente dispuso la aprehensión de la mujer, la cual fue trasladada hasta dependencia policial, en donde quedó alojada, supeditada a una causa bajo la calificación legal de Amenazas Calificadas en Flagrancia.

www.discofm.com.ar