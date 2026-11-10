Bastian continúa visitando más ciudades entrerrianas para que conozcan el Complejo Termal

El Intendente de la ciudad de San José, Gustavo Bastian, continúa visitando localidades entrerrianas dando a conocer los beneficios turísticos y las bondades que presenta el Complejo Termal de San José para la temporada estival que esta comenzando.

Estuvo en el departamento Ibicuy; en la ciudad de Ceibas, en el departamento Paraná Campaña; en Colonia Avellaneda, en el departamento Diamante; en Aldea Brasilera y departamento Federación en Los Conquistadores.

«El ‘Verano Más Largo de Entre Ríos’ se vive y se disfruta en San José y en cada uno de los atractivos que tenemos para mostrar», puntualizó al respecto el mandatario sanjosesino.

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