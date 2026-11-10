Condenaron a 15 años de prisión a un hombre por abuso sexual

Un hombre de 48 años, domiciliado en la ciudad de Colón, fue condenado este martes 10 de noviembre a 15 años de prisión efectiva por delitos de abuso sexual y promoción de la corrupción de menores.

La sentencia fue leída en la Sala de Audiencias del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay por el vocal Dr. Fernando Martínez Uncal, en el marco de un juicio abreviado.

La investigación se inició en marzo de 2026, tras una denuncia por hechos de abuso sexual contra un adolescente, ocurridos durante enero y febrero de ese año en una vivienda de Colón. El acusado era familiar de la víctima.

La causa estuvo a cargo del fiscal Alejandro M. Perroud, quien reunió distintas pruebas, entre ellas testimonios, informes profesionales y una entrevista videograbada en Cámara Gesell, que permitió obtener un relato detallado de los hechos.

Durante el procedimiento abreviado, el imputado reconoció su responsabilidad penal y aceptó la pena acordada de 15 años de prisión efectiva.

El condenado permanecerá alojado en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, donde se encontraba detenido desde el inicio de la investigación.

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