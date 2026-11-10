El gobierno provincial analizó las negociaciones paritarias, el proyecto de ley de Ética Pública y la asistencia por el fenómeno de El Niño

Tras una reunión del gabinete provincial encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, detalló los ejes prioritarios del encuentro. Se evaluaron las acciones prioritarias de la gestión provincial en materia de negociación salarial, el proyecto de ley de Ética, Transparencia en el Ejercicio de la Función Pública y Ficha Limpia y la respuesta ante contingencias climáticas.

El gabinete del Gobierno de Entre Ríos concretó este martes una nueva reunión de trabajo liderada por el gobernador Rogelio Frigerio. Al término de la actividad, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, brindó un panorama sobre los temas tratados y definió el encuentro como «una reunión muy provechosa».

En cuanto al diálogo salarial con representantes de los trabajadores estatales, Troncoso confirmó el cronograma previsto para la presentación de las propuestas del Ejecutivo. «Hicimos un seguimiento, un repaso de las ofertas que vamos a llevar adelante», sostuvo. Asimismo, precisó que «hoy por la tarde se va a desarrollar la paritaria docente y mañana por la tarde la paritaria de escalafón general».

En el plano legislativo, el ministro destacó el tratamiento del proyecto de ley de Ética Pública, Transparencia en el Ejercicio de la Función Pública y Ficha Limpia, el cual será sometido a votación en la Cámara de Senadores. «Pusimos en valor que este jueves en el Senado se va a votar en el pleno el proyecto de ley de Ética Pública», resaltó, señalando la significación política del debate. En ese sentido, expresó que la gestión aguarda la jornada «con muchas expectativas, porque es una ley que para nosotros es muy importante y conforma un hito de gestión».

Por otra parte, la reunión de gabinete incluyó un balance sobre el impacto de las precipitaciones en distintas localidades de la provincia y la coordinación del auxilio social. El funcionario indicó que se realizó «un repaso de las familias afectadas en algunas ciudades como La Paz y Paraná y también de cómo venimos cooperando con los municipios en lo que es la asistencia y el abordaje de las familias afectadas».

Remarcó además, la importancia del trabajo preventivo frente a las proyecciones meteorológicas de los próximos meses. «También evaluamos lo que es la prevención de lo que va a ser El Niño de acá a futuro. Así que trabajando inteligentemente en sinergia para prevenir el mayor daño posible», concluyó.

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