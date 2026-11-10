Jornada de educación ambiental en la Escuela Nº 12 “Juan Bautista Alberdi”

Integrantes del Área de Ambiente y del Área de Educación de la Municipalidad de San José participaron de un encuentro en la Escuela Primaria Nº 12 “Juan Bautista Alberdi”, en el marco del Programa de Educación Ambiental en las Escuelas, organizado por el Comité de Cuenca del Arroyo Perucho Verna.

La jornada contó con la participación de niños y niñas, docentes y miembros de la comunidad educativa. La charla estuvo a cargo de Osvaldo Fernández, director general jurídico y de Gestión Ambiental del Agua, y Marcelo Hussein, profesor, quienes compartieron conocimientos y reflexiones en torno al cuidado del ambiente y la importancia de proteger los recursos naturales.

Desde el Área de Ambiente y el Área de Educación municipal se acompañó esta propuesta que busca acercar la educación ambiental a las escuelas, generar espacios de aprendizaje y promover, desde las infancias, una mayor conciencia sobre el entorno y el compromiso con su cuidado.

www.discofm.com.ar