La cultura y el talento de San José dijeron presente en la 47° Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano, en la ciudad de Bovril

Integrantes del Coro Municipal de Niñas y Niños de San José, a cargo de Macarena Gómez Delgado, y del Taller de Piano, dirigido por la profesora Angélica Fernández, compartieron tres jornadas de música, aprendizaje e intercambio, llevando su talento y representando a nuestra comunidad.

La participación dejó importantes reconocimientos

Primer premio – Coro Polifónico, categoría única.

Primer premio – Dúo Instrumental, segunda categoría.

Primer premio – Conjunto Instrumental, segunda categoría.

Detrás de cada presentación hay mucho más que ensayos y preparación: hay docentes que acompañan, incentivan, motivan y generan oportunidades para que las infancias descubran sus capacidades, se animen a nuevos desafíos. El compromiso de las profesoras Macarena Gómez Delgado y Angélica Fernández es fundamental para que estas experiencias se hagan realidad.

Desde la Municipalidad de San José se acompaña y promueve el acceso a las propuestas culturales y educativas, entendiendo que acercar el arte a las infancias es también brindar herramientas para su desarrollo y construir más oportunidades de participación.

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