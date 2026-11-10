Ofrecerán el Foro «Autoeconomía Joven» para alumnos de 6° año de Feliciano

La Municipalidad de San José de Feliciano, elevará formalmente a la Dirección Departamental de Escuelas la propuesta pedagógica e institucional del Foro “Autoeconomía Joven”, con el objetivo de coordinar esta oferta de taller a todas las escuelas secundarias de la localidad y garantizar el acceso a los estudiantes de 6° año.

​La iniciativa surge como una respuesta concreta ante los desafíos reales que enfrentan los jóvenes al finalizar sus estudios secundarios y proyectar su futuro laboral o universitario. La transición hacia la vida adulta e independiente no solo exige la formación académica o profesional, sino también el aprendizaje integral para la toma de decisiones económicas, legales y emocionales.

​En los últimos años, la falta de herramientas de gestión económica y la mala utilización del dinero digital han generado serias complicaciones en las economías personales y familiares, intensificando el impacto emocional y el desarraigo que representa alejarse del hogar.

Ante esta realidad, el foro busca brindar herramientas de prevención y autocuidado a través de tres ejes de abordaje:

​Educación Financiera y Presupuesto: Manejo de gastos fijos y variables (alquileres, expensas, estudio, alimentación), planificación presupuestaria y primeros conceptos de ahorro e inversión.

​Seguridad Digital y Aspectos Legales: Prevención de fraudes virtuales (phishing), uso responsable de billeteras digitales, tarjetas y transferencias, y concientización sobre la gravedad legal de prestar o alquilar cuentas bancarias (figura de la «mula financiera»).

​Salud Mental y Autonomía: Acompañamiento en la autorregulación del consumo, prevención del juego y las apuestas en línea, y estrategias cognitivo-conductuales para afrontar el estrés que generan el desarraigo y la gestión del dinero propio sin supervisión directa.

​La propuesta tendrá una modalidad presencial de dos horas de duración, estructurada en tres paneles temáticos integrados por profesionales contables, de la psicología y representantes del programa Senado Juvenil, concluyendo con un taller de debate sobre casos prácticos de la vida cotidiana.

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