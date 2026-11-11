Autódromo Concepción del Uruguay con repertorio completo

Una propuesta automovilística difícil de rechazar. Lo mejor del automovilismo zonal; la reconocida categoría A.L.M.A. Nueva Generación y también la participación de las categorías ASME representando al automovilismo entrerriano.

Carreras de alto voltaje: Ambas categorías ingresan en etapa de definiciones.

Cronograma completo, desde el viernes se puede disfrutar la actividad en pista. Con 7 clases en pista; A.L.M.A. competirá con Clase 2, Clase 3, TC Libre y TC 1100. ASME se presenta con Fórmula 4 Entrerriana, SP 1000 Y SP 1300.

Entradas

General $20.000

Auto $15.000 

Motorhome boxes $120.000

www.discofm.com.ar

Entradas relacionadas

La cultura y el talento de San José dijeron presente en la 47° Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano, en la ciudad de Bovril

Frigerio: «Nuestros productores cuentan con un gobierno provincial que los entiende y está a la altura de su potencia de trabajo»

Frigerio: «La avicultura representa el modelo de desarrollo que queremos para Entre Ríos»

Acerca de discofm

Ver todas las entradas de discofm →