Autódromo Concepción del Uruguay con repertorio completo

Una propuesta automovilística difícil de rechazar. Lo mejor del automovilismo zonal; la reconocida categoría A.L.M.A. Nueva Generación y también la participación de las categorías ASME representando al automovilismo entrerriano.

Carreras de alto voltaje: Ambas categorías ingresan en etapa de definiciones.

Cronograma completo, desde el viernes se puede disfrutar la actividad en pista. Con 7 clases en pista; A.L.M.A. competirá con Clase 2, Clase 3, TC Libre y TC 1100. ASME se presenta con Fórmula 4 Entrerriana, SP 1000 Y SP 1300.

Entradas

General $20.000

Auto $15.000

Motorhome boxes $120.000

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