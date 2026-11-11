Capacitación y controles para garantizar la venta segura de medicamentos en Feliciano

El Municipio de San José de Feliciano llevó adelante en la Casa del Bicentenario la capacitación “Venta de medicamentos seguros, solo en farmacias”, brindada junto al Círculo de Farmacéuticos y destinada al personal municipal de Inspección, Bromatología y el Juzgado de Faltas.

Durante la jornada se profundizó en la legislación vigente (Ley Provincial Nº 9.817 y Ley Nacional Nº 26.567) recordando un concepto fundamental: no hay medicamentos inofensivos. Todo fármaco tiene efectos terapéuticos pero también adversos, por lo que su comercialización fuera de las farmacias habilitadas pone en riesgo la salud pública.

Cómo se trabajará en los comercios locales

• Primera etapa (Informativa): Visitas preventivas a kioscos, despensas y supermercados para entregar la ordenanza vigente y una calcomanía oficial de advertencia que debe exhibirse en un lugar visible.

• Segunda etapa (Fiscalización): En caso de constatar la venta o tenencia irregular de medicamentos, se procederá a labrar un acta, exigir la factura de compra y realizar un inventario detallado (lotes, laboratorios y vencimientos) para su intervención legal.

«Seguimos capacitando a nuestros equipos para consolidar un Estado presente que cuide y proteja el bienestar de todos los vecinos de Feliciano», puntualizan desde el municipio felicianero.

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