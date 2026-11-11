El HCD informa sobre la inscripción al Padrón de Electores extranjeros

El Honorable Concejo Deliberante de San José informa a los residentes extranjeros del departamento Colón que ya se encuentra habilitado el nuevo sistema online para la inscripción al Padrón de Electores/as Extranjeros/as, destinado a quienes deseen ejercer su derecho al voto en las elecciones municipales y comunales.

La inscripción estará disponible desde el 1 de noviembre de 2026 hasta el 30 de enero de 2027, a través de la página oficial del Tribunal Electoral de Entre Ríos:

🌐 www.padronextranjeros.tribunalelectoraler.gob.ar

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse?

– Ser mayor de 18 años.

– Contar con al menos dos años de residencia inmediata y continua en la localidad.

– Saber leer y escribir en idioma nacional.

– Tener DNI, celular con cámara, acceso a internet y correo electrónico.

– Acreditar la residencia mediante certificado policial, certificado municipal o comunal, o contrato de alquiler vigente.

El trámite es personal y se realiza de manera online. No obstante, quienes necesiten asistencia podrán acercarse a la Secretaría del HCD, donde se brindará orientación y acompañamiento, especialmente a las personas mayores.

Atención: de lunes a viernes, de 7 a 13 horas.

Teléfono: 3447 – 438350.

Es importante recordar que la inscripción y el voto no son obligatorios, sino que constituyen un derecho para los ciudadanos extranjeros que reúnan las condiciones establecidas por la legislación vigente.

Desde el HCD se invita a difundir esta información para que llegue a todos los residentes extranjeros del departamento y puedan conocer esta posibilidad de participación ciudadana.

www.discofm.com.ar

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