La provincia presentó una propuesta salarial que da previsibilidad al cierre del ciclo lectivo

En una nueva muestra de su compromiso con el sostenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación, el Gobierno de Entre Ríos presentó este martes una propuesta de mejora que abarca: salario mínimo garantizado, incremento porcentual, Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid)/Conectividad, entre otros.

El encuentro paritario se desarrolló en la Secretaría de Trabajo de la provincia entre los miembros paritarios del CGE junto a los gremios docentes de Agmer, AMET, Sadop y UDA.

A través de un fuerte esfuerzo financiero de las arcas provinciales, la propuesta presentada a los representantes gremiales contempla las siguientes mejoras.

A partir de los haberes de noviembre, se establece que ningún docente de la provincia percibirá menos de un millón de pesos netos de bolsillo (valor libre de aportes jubilatorios, obra social y seguros, que contempla Fopid y Conectividad).

Además, se ofrece un incremento del cuatro por ciento sobre todos los conceptos remunerativos, tomando como base de cálculo los salarios del último mes percibido, sería octubre de 2026.

También el Estado provincial garantiza la actualización de estos fondos, fijando un total de 200 mil pesos para Jornada Simple (Fopid: 116.702 pesos/Conectividad: 83.296 pesos) y 340 mil pesos para Jornada Completa (Fopid 197.403 pesos/Conectividad: 142.597 pesos).

En materia de reconocimiento a la trayectoria, se duplica la suma remunerativa establecida por el Artículo 1º del Decreto Nº 500/26 GOB, la cual pasa de 25 mil pesos a 50 mil pesos para todos los docentes con 10 o más años de antigüedad. Este monto impactará positivamente en el cálculo de los demás adicionales de la grilla.

Además, al tratarse de una propuesta con incrementos en los conceptos remunerativos, la medida tendrá un impacto positivo directo en el cálculo del segundo medio aguinaldo (SAC) que se abonará en diciembre.

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