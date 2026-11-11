La provincia promueve acciones de sensibilización por la Semana de la Prematurez

Con el lema Bebés pequeños, grandes oportunidades: Acompañar su desarrollo es cuidar su futuro, del 11 al 17 de noviembre se conmemora la Semana de la Prematurez. El Ministerio de Salud de Entre Ríos impulsa actividades en las maternidades provinciales con énfasis en el acompañamiento permanente mediante equipos interdisciplinarios.

El lema 2026 de la Semana de la Prematurez busca reflejar la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades, independientemente de la edad gestacional, para favorecer un desarrollo pleno y alcanzar el máximo potencial. Asimismo, considera que el acompañamiento al bebé prematuro no debe limitarse al momento del nacimiento, sino que debe continuar, principalmente, mediante un seguimiento interdisciplinario una vez obtenida el alta de neonatología.

La directora de Salud Materno Infanto Juvenil, Georgina López, señaló: «Se considera prematuro a un bebé que nace antes de las 37 semanas de gestación y que, para superar su condición inicial, no sólo necesita el apoyo de su familia, sino también la existencia de equipos de salud formados y con habilidades prácticas para asistirlos a lo largo del tiempo».

Con esta visión, desde la Dirección se refuerzan las estrategias sanitarias a través de capacitaciones a los equipos del sistema sanitario, como la estrategia de reanimación, estabilización y traslado de recién nacidos, así como otras vinculadas al desarrollo infantil, donde se trabaja desde el control prenatal hasta el embarazo, el puerperio y el seguimiento permanente durante la primera infancia. También se refuerza la vigilancia epidemiológica de los nacimientos prematuros y se promueve la creación de nuevos comités de morbimortalidad neonatal y materna, entre otras acciones.

Actividades

En consonancia con la conmemoración del Día del Niño Prematuro, el 15 de noviembre, desde el Ministerio de Salud se llevarán adelante actividades en las distintas maternidades provinciales. El hospital materno infantil San Roque de Paraná dará inicio a la conmemoración este miércoles, a las 10, con una propuesta frente al establecimiento, sobre calle La Paz, que contará con el acompañamiento de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos. La agenda continuará con talleres rotativos en distintos servicios, y finalizará el domingo 15, a partir de las 16, con una caravana que parte desde el establecimiento hasta la plaza Mujeres Entrerrianas. Allí, junto a los Bomberos Voluntarios, se concretarán actividades recreativas para toda la familia.

En tanto, el hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia realizará la apertura y presentación de la agenda este miércoles, a partir de las 9, en la sala de espera de los consultorios externos. Allí se dará a conocer el cronograma de charlas sobre estimulación temprana, cuidados y lactancia en bebés prematuros. La programación culminará el 17 de noviembre con un taller reflexivo destinado a las madres de Neonatología, que tendrá lugar a las 9.30 en la residencia de madres La Casita.

Por su parte, el Centenario de Gualeguaychú llevará adelante el 14 de noviembre, a partir de las 8, una jornada en el auditorio de su nuevo edificio. La propuesta incluirá el abordaje de distintas temáticas, entre ellas, la transición a la vida extrauterina y la reanimación cardiopulmonar neonatal (RCP). La convocatoria está destinada tanto a profesionales y personal de salud como al público interesado.

Finalmente, el Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, realizará, del 16 al 20 de noviembre, diferentes actividades que incluyen temáticas como la importancia del seguimiento de niñas y niños prematuros, así como sus cuidados luego del alta y reanimación cardiopulmonar neonatal (RCP).

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