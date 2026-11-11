San José recibió la visita del presidente de la Asociación “Saboyanos por el Mundo”

En el marco de una visita a Argentina y Uruguay, Monsieur Laurent Rigaud, presidente de la Asociación “Saboyanos por el Mundo”, mantuvo un encuentro institucional con autoridades locales y representantes del Centro Saboyano de San José.

Rigaud estuvo acompañado por Leticia Benítez, presidenta del Centro Saboyano de San José, y Silvia Bastian, secretaria de la Comisión Directiva y fueron recibidos por la secretaria de Turismo y Desarrollo Humano, Anabella Lubo.

Durante la reunión compartieron un espacio de diálogo e intercambio sobre la historia, la cultura y los profundos lazos que unen a San José con sus raíces saboyanas. También conversaron sobre el trabajo de ambas instituciones y la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos y generando nuevas instancias de cooperación.

La visita representa una oportunidad para seguir poniendo en valor la herencia de aquellos inmigrantes que formaron parte de los orígenes de nuestra comunidad y cuyo legado permanece vivo en la identidad y la historia de San José.

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