Accidente de tránsito con lesionado grave en San José

En horas de la tarde de este miércoles, personal policial intervino en un accidente de tránsito ocurrido sobre la colectora Oeste de la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 154.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron un automóvil marca Renault 12, conducido por un hombre de 39 años, quien circulaba en sentido Sur a Norte acompañado por otras dos personas, y una Motocicleta marca IKA de 150 cc, guiada por un joven de 21 años, que salía en sentido Oeste a Este de un establecimiento ubicado en el lugar.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor fue trasladado al Hospital San Benjamín, donde se constató que presentaba lesiones de carácter graves, tales como fractura completa de tibia derecha y fractura incompleta de peroné.

Se continúa con las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias en que se produjo el siniestro.

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