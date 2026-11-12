Adolescentes de San José participaron de un encuentro nacional del dispositivo Trama

Adolescentes de San José que forman parte de Trama, el dispositivo de acompañamiento para adolescentes madres y padres, viajaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar de un encuentro presencial junto a adolescentes madres de distintos puntos del país y de Uruguay.

La actividad fue organizada por la Fundación Kaleidos, que trabaja de manera articulada con el Municipio desde 2024. Este encuentro marcó el cierre de una serie de intercambios virtuales desarrollados entre mayo y agosto, en los que las adolescentes pudieron conocerse, compartir sus experiencias y construir vínculos con otras jóvenes que atraviesan situaciones similares.

Durante la jornada hubo canciones, juegos y distintas propuestas recreativas para las madres, sus niños y bebés, que permitieron compartir un espacio de encuentro y conocerse personalmente. Además, visitaron el Museo de los Niños del Abasto, como parte de una experiencia que combinó recreación, intercambio y aprendizaje.

Estas instancias fortalecen el acompañamiento que se lleva adelante desde Trama y generan oportunidades para que las adolescentes puedan compartir sus vivencias, ampliar sus redes de apoyo y construir vínculos con otras jóvenes.

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