Nueva fecha del Eco-Canje en San José

La Municipalidad invita a la comunidad a participar de una nueva jornada de Eco Canje, una iniciativa que promueve el cuidado del ambiente mediante la separación y el reciclaje de residuos.

Se llevará adelante el viernes 27 de noviembre, de 9:00 a 12:00 horas, en Plaza General Urquiza, por calle 25 de Mayo.

Qué se puede traer

Los materiales deben estar secos, limpios y separados:

– Botellas de amor.

– Cartón y papel.

– Metales y vidrio.

– RAEEs: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, como pequeños electrodomésticos y otros equipos electrónicos en desuso.

Una segunda oportunidad a los residuos electrónicos

La correcta separación y recolección de los RAEEs es fundamental para evitar que estos aparatos terminen en basurales, reducir la contaminación ambiental y favorecer la recuperación de materiales reciclables.

Qué es posible llevarse a cambio

– Plantines.

– Botellas de agua.

– Regalos sorpresa.

– Anotadores.

Separar, reciclar y disponer correctamente los residuos es una responsabilidad compartida. Se debe recordar especialmente que los RAEEs no deben arrojarse con los residuos comunes, sino entregarse en puntos de recolección habilitados.

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