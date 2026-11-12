Nueva fecha del Eco-Canje en San José

La Municipalidad invita a la comunidad a participar de una nueva jornada de Eco Canje, una iniciativa que promueve el cuidado del ambiente mediante la separación y el reciclaje de residuos.
Se llevará adelante el viernes 27 de noviembre, de 9:00 a 12:00 horas, en Plaza General Urquiza, por calle 25 de Mayo.
Qué se puede traer
Los materiales deben estar secos, limpios y separados:
– Botellas de amor.
– Cartón y papel.
– Metales y vidrio.
– RAEEs: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, como pequeños electrodomésticos y otros equipos electrónicos en desuso.
Una segunda oportunidad a los residuos electrónicos
La correcta separación y recolección de los RAEEs es fundamental para evitar que estos aparatos terminen en basurales, reducir la contaminación ambiental y favorecer la recuperación de materiales reciclables.
Qué es posible llevarse a cambio
– Plantines.
– Botellas de agua.
– Regalos sorpresa.
– Anotadores.
Separar, reciclar y disponer correctamente los residuos es una responsabilidad compartida. Se debe recordar especialmente que los RAEEs no deben arrojarse con los residuos comunes, sino entregarse en puntos de recolección habilitados.
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