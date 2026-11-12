Recuperan una moto sustraída en Colón

Este miércoles en horas de la noche, personal policial tomó conocimiento de la sustracción de una Motocicleta marca Mondial LD MAX-AD, a raíz de la denuncia radicada por una joven de 18 años, quien manifestó que el rodado había sido sustraído de un terreno ubicado en inmediaciones de calle Cantón de Valais, entre Bernard y Pasaje Nuevo.

A partir de los datos aportados, se llevaron adelante distintas averiguaciones que permitieron llegar hasta un domicilio situado en proximidades de calle Vieytes al 430, donde los efectivos entrevistaron a un joven de 21 años, logrando obtener información que permitió avanzar con la pesquisa y establecer el posible lugar donde se encontraba el rodado.

Fue así que los uniformados intervinientes se constituyeron a un descampado ubicado sobre calle Güemes, pasando avenida Evita, donde se logró localizar la motocicleta, que se encontraba desarmada y sin sus plásticos.

Informada la Unidad Fiscal en turno, dispuso el secuestro del rodado y su posterior entrega a la propietaria. En tanto, el joven entrevistado fue trasladado a sede policial para su correcta identificación, quedando supeditado a la causa.

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