Troncoso destacó el valor humano del cooperativismo en el XXIV Congreso Nacional de FACE

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, participó en representación del Gobierno de Entre Ríos del XXIV Congreso Nacional de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), que por primera vez tiene como sede a la provincia. Esta edición se desarrolla en Paraná bajo el lema Conexión, Energía y Desarrollo. Se realizan paneles y conferencias magistrales y un ciclo de charlas técnicas.

Acompañaron al ministro el secretario de Energía, Jorge Tarchini; la presidenta del Instituto de Cooperativas, María Laura Renoldi; y el presidente del Consejo Regional Entre Ríos, Carlos Ricciardi. Troncoso cerró el acto institucional de apertura, luego de las palabras del presidente de FACE, José Álvarez. En ese marco, destacó el valor humano del cooperativismo y transmitió el saludo del gobernador Rogelio Frigerio, quien por razones de agenda no pudo estar presente. Dio la bienvenida a las y los asistentes a la provincia que, según dijo, es «cuna del federalismo nacional, cuna de la organización nacional».

El ministro se detuvo en las tres palabras del lema. Sobre la primera, sostuvo: «Conectar es unir. Es unir no solamente pueblos, vecinos, con energía. Es unir vecinos entre sí, como precisamente contagia y exige el espíritu cooperativo». En relación a la energía, planteó interrogantes sobre su lugar en la vida productiva y en el Estado. «¿Qué sería del productor? ¿Qué sería del tambo? ¿Qué sería de las escuelas rurales, de los hospitales, de los centros de salud? ¿Cómo podría el Estado prestar sus funciones esenciales sin energía?», interrogó.

Respecto del desarrollo, afirmó que «sin energía no hay crecimiento y sin crecimiento no hay desarrollo». Y ratificó la orientación del gobierno provincial al decir que «en casi tres años de gestión, es permanente tomar medidas y decisiones políticas que generen una atmósfera propicia para el desarrollo y el crecimiento», con un Estado que acompaña «para que el privado pueda crecer» e invertir en la provincia.

Reconocimiento

El funcionario se preguntó qué sería de ese proyecto de provincia «sin las 18 cooperativas eléctricas» y les agradeció, en nombre del gobierno, «todo lo que hacen a diario por nuestra provincia», en sinergia con el plan de gobierno y las políticas públicas. Señaló que las cooperativas eléctricas producen el 25 por ciento de la energía de la provincia, concentran el 30 por ciento de los usuarios y cubren el 70 por ciento del territorio entrerriano.

Subrayó que las cooperativas, grandes y pequeñas, llegan a lugares alejados y que su presencia está asociada «a la garantía de arraigo». Explicó que «garantizan y generan que muchísimos jóvenes apuesten por sus pueblos y, en el caso de que se fueran, puedan volver», para volcar en la provincia el conocimiento adquirido. «No lo garantizan solamente con una red de postes, de cables, sino con una red humana que une a los cooperativistas, que une las cooperativas con los vecinos, que une lugares muchas veces alejados con la energía, con la luz», expresó.

En el tramo final, Troncoso reflexionó sobre el contexto actual. «En tiempos muy complejos, donde todo parece estar regido por un algoritmo, sin ningún tipo de personalización, sin ningún tipo de carga moral, tenemos la responsabilidad moral y ética, como dirigentes, de darle a esa realidad un contenido moral, darle límite, darle responsabilidad, marcar las reglas de la cancha», afirmó. En ese sentido, recordó el aporte del papa León XIV a la discusión sobre el sentido humano de la tecnología. Por eso, sostuvo que es momento de «volver a poner en valor tremendamente el espíritu cooperativo», con valores como «la ayuda mutua, el socorro mutuo, la unidad, la generosidad», que «en un contexto tan complejo deberían más que nunca resignificarse».

Finalmente, agradeció a FACE «por haber creído en esta provincia», a FACE Entre Ríos y a las 18 cooperativas por su confianza, y ratificó el compromiso del gobierno provincial: «Humildemente vamos a estar acompañando y fortaleciendo lo que ustedes ya hacen y muy bien. Acá tienen un socio estratégico para continuar adelante con su crecimiento».

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