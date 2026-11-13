Alivio fiscal: pequeños comerciantes entrerrianos podrán dejar de pagar Ingresos Brutos sin hacer trámites

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) reglamentó las medidas de alivio fiscal impulsadas por el gobierno provincial para el comercio entrerriano. Las exenciones de Ingresos Brutos se aplicarán de oficio y comprenden un universo estimado de más de 77.800 contribuyentes del Régimen Simplificado. También se estableció el procedimiento para acceder a la exención del Impuesto de Sellos en los alquileres comerciales.

Los pequeños comerciantes entrerrianos de las categorías A, B y C del Régimen Simplificado, cuya actividad principal sea comercial, podrán dejar de pagar el componente provincial de Ingresos Brutos sin necesidad de realizar trámites. Según las estimaciones de ATER, este beneficio comprende potencialmente a 20.266 contribuyentes.

A través de la Resolución Nº 412/2026, el organismo estableció que las exenciones se otorgarán de oficio, mediante la verificación de la información disponible en sus registros, sin necesidad de presentar solicitudes.

La medida forma parte de la Ley Nº 11.314, impulsada por el Poder Ejecutivo provincial, que también contempla un beneficio para los contribuyentes que cumplen puntualmente con sus obligaciones tributarias y la eliminación del Impuesto de Sellos en determinadas operaciones comerciales. Para dar previsibilidad al sector, el Ejecutivo provincial ya tiene previsto extender estos beneficios durante todo 2027, haciendo uso de la prórroga que contempla la norma.

El director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, destacó el sentido de estas medidas: «El gobernador Rogelio Frigerio hizo del alivio fiscal una prioridad de su gestión, con el objetivo de reducir costos y generar mejores condiciones para quienes trabajan, producen e invierten en Entre Ríos. Desde ATER estamos llevando esa decisión a la práctica, facilitando el acceso a los beneficios, reconociendo a quienes cumplen y avanzando hacia un sistema tributario más simple y eficiente».

Exenciones de Ingresos Brutos sin trámites

La nueva reglamentación establece que ATER verificará mensualmente si los pequeños comerciantes reúnen los requisitos para acceder a la exención de Ingresos Brutos. Si un contribuyente no cumple las condiciones en determinado mes, podrá acceder al beneficio en los períodos posteriores en los que sí las reúna.

Además, quienes hayan abonado cuotas correspondientes a períodos alcanzados por la exención tendrán reconocido de oficio un crédito equivalente al importe pagado.

La normativa también establece que todos los contribuyentes del Régimen Simplificado que hayan pagado en término las primeras once cuotas del año podrán acceder a la exención de la cuota 12 del componente provincial de Ingresos Brutos. Este beneficio se otorgará automáticamente, sin necesidad de presentar solicitudes, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Entre los requisitos se contempla no registrar deuda exigible por períodos anteriores del Régimen Simplificado provincial. La resolución aclara que las obligaciones ya canceladas, incluso fuera de término, o regularizadas mediante planes de pago vigentes no se consideran deuda exigible.

Menos costos para los alquileres comerciales

ATER también reglamentó el procedimiento para aplicar la exención del Impuesto de Sellos a los contratos de alquiler de inmuebles destinados principalmente a actividades comerciales en Entre Ríos. El beneficio comprende nuevas contrataciones, renovaciones, prórrogas y continuaciones contractuales.

La legislación también eliminó el Impuesto de Sellos para determinadas modificaciones de contratos o estatutos sociales, como cambios de nombre, prórrogas y reconducciones del plazo de las sociedades.

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