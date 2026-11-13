El Concejo Deliberante Estudiantil realizó su última Sesión Ordinaria 2026

Este jueves 12 de noviembre, a las 9 horas, en la Sala de Sesiones “Alejo Peyret”, se llevó a cabo la última Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante Estudiantil, edición 2026.

Durante el encuentro, los ediles estudiantiles sancionaron cuatro iniciativas:

Proyecto de Ordenanza Nº 2/2026: sobre la implementación de “La Hora Silenciosa”.

Proyecto de Ordenanza Nº 3/2026: creación del Programa Solidario Juvenil en la ciudad de San José.

Proyecto de Ordenanza Nº 4/2026: regulación del uso de monopatines eléctricos.

Proyecto de Minuta de Comunicación Nº 6/2026: solicita al Departamento Ejecutivo Municipal mejorar la iluminación de las calles Belgrano y Estrada, entre Mitre y Paso de los Andes.

Las iniciativas serán remitidas al Concejo Deliberante de mayores para su posterior tratamiento.

Al finalizar la sesión, se realizó un breve acto de reconocimiento a la labor y el compromiso de los ediles estudiantiles y sus asesores a lo largo de esta edición, destacando la participación, el diálogo y el aprendizaje democrático como pilares de esta experiencia.

El Concejo Deliberante Estudiantil continúa promoviendo espacios de participación juvenil y formación ciudadana, acercando a las nuevas generaciones al funcionamiento de las instituciones democráticas.

Desde el Concejo Deliberante de San José se agradece a todos los estudiantes que formaron parte de esta edición 2026, por su compromiso, participación y entusiasmo, así como a los establecimientos educativos y docentes que acompañaron y promovieron esta experiencia.

Su aporte es fundamental para seguir construyendo espacios donde las juventudes puedan expresar sus ideas, involucrarse en los asuntos de la comunidad y fortalecer los valores de la democracia y la participación ciudadana.

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