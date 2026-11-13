El Ministerio de Salud de Entre Ríos asiste a las y los vecinos afectados por la creciente y monitorea las necesidades sanitarias en Paraná

Personal del Ministerio de Salud de Entre Ríos continúa asistiendo a la población ribereña de la capital provincial, ante la crecida del río Paraná. Durante los operativos se cuenta con el apoyo del personal de Prefectura Naval Argentina en Paraná para trasladar al personal sanitario hasta zonas anegadas.

En el marco de las acciones de asistencia y prevención a la población afectada por la crecida del río en diferentes sectores de la ciudad de Paraná, agentes sanitarios de la cartera provincial asisten a vecinas y vecinos de áreas inundadas en la zona de Bajada Grande con la ayuda de Prefectura Naval Argentina. Paralelamente, desde el centro de atención primaria de la salud Selig Goldin se atendió a personas autoevacuadas y se mantiene el seguimiento de las necesidades en las zonas más bajas del barrio Puerto Sánchez.

La coordinadora provincial del programa Agentes Sanitarios, Lidia Heinitz señaló: «Estamos recorriendo y asistiendo a familias de la zona de Bajada Grande, que tienen integrantes con antecedentes de salud y patologías crónicas, a quienes les acercamos la medicación que necesitan. Además, realizamos controles de presión arterial y curaciones. Para llevar adelante estas tareas, contamos con el apoyo de una lancha de Prefectura, que nos permite llegar hasta los domicilios de las zonas inundadas, donde todavía permanecen familias que no quieren abandonar sus viviendas ni sus pertenencias».

Durante la jornada del miércoles, se brindó asistencia a dos familias mediante la entrega de la medicación correspondiente a sus tratamientos crónicos. La referente explicó que, previo a estas visitas, se realizó un relevamiento de la zona, en el que se identificaron 41 viviendas. En algunos casos, si bien se pudo constatar la existencia de las construcciones, no fue posible recabar información sobre sus ocupantes. Entre las viviendas sobre las que sí se obtuvo información, se identificaron 25 ranchos utilizados como casas de fin de semana y 10 viviendas en las que residen habitualmente entre dos y seis personas, aunque actualmente sólo permanecen los jefes de familia. Por otra parte, se registraron dos familias, integradas por entre cuatro y seis personas, que permanecen en sus hogares pese a que estos ya se encuentran anegados.

Acciones en Puerto Sánchez

Por su parte, en el barrio Puerto Sánchez, el equipo del centro de atención primaria de la salud (CAPS) Selig Goldin, brindó asistencia a dos personas autoevacuadas, una de ellas vecina del barrio y la otra residente de la isla. La directora del efector, Nancy Silva, señaló que continúa el relevamiento de las familias en situación de riesgo, con el objetivo de identificar sus necesidades. Para ello, se trabaja de manera articulada con la comisión vecinal. Silva precisó que, durante los últimos dos meses, se han desarrollado rondas sanitarias para preparar a la comunidad ante las posibles emergencias y los riesgos derivados de la creciente.

El equipo de enfermería y agentes sanitarios del establecimiento realizó acciones de prevención y promoción de la salud, además de relevar información de las familias que podrían resultar afectadas. Las visitas alcanzaron a unas 45 familias que habitan en las zonas más bajas del barrio, de las cuales 11 se encuentran más expuestas debido a las condiciones precarias de sus viviendas. Durante los encuentros se brindó información sobre medidas de prevención y cómo actuar ante situaciones que pueden presentarse durante una inundación, como picaduras, cortes y enfermedades infecciosas.

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