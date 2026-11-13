La provincia impulsa el crecimiento del sector avícola entrerriano

Con el fin de desarrollar y fortalecer en conjunto con el sector privado, programas de producción, industrialización y sanidad animal; el gobierno provincial avanzó en la puesta en funcionamiento de la Comisión Provincial de Avicultura (Coproavi).

Durante un encuentro, llevado a cabo en Crespo, funcionarios provinciales y nacionales, junto a representantes del sector productivo; dialogaron acerca de la conformación de dicha comisión. La misma contará con representantes del Ministerio de Desarrollo Económico, del sector empresarial y de cámaras o uniones de productores y veterinarios.

Allí, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, explicó: «En el marco de esta propuesta de la Provincia, con normativas que ya existían pero que nunca se habían puesto en funcionamiento, pudimos hacer esta primera reunión fundacional de Coproavi. Se trata de un espacio necesario para que nosotros como gobierno provincial, todas las entidades que representan a los productores, en conjunto con Senasa e INTA; empecemos a trabajar en un plan estratégico, por el cual el diálogo y el trabajo en conjunto nos permitan lograr mejores resultados».

Por su parte, Ricardo Unrein, presidente de la Cámara Argentina de Productores Integrados de Pollo (Capip); indicó: «Esta reunión resulta muy importante y necesaria para fortalecer el vínculo entre las partes pública y privada, en caso de que ocurran problemas sanitarios en el futuro. De ahora en más, contamos con el compromiso del Estado en participar y colaborar en esta cadena productiva que es muy importante para Entre Ríos».

El director del Centro Regional Entre Ríos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Néstor Micheloud; precisó por su parte: «Desde Senasa acompañamos la conformación de esta mesa, que le servirá al Gobierno provincial y a las instituciones sanitarias como un órgano de consulta con los productores. Asimismo, creemos que representará un aporte muy importante al desarrollo de la avicultura entrerriana».

Así también, Miguel Schultheis, presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Avicultura (Amevea); afirmó: «Es muy importante para nuestra asociación comenzar con el proceso de formar la Coproavi, siendo la avicultura el sector más importante de la economía entrerriana, y el que más divisas aporta. Me parece que este es el lugar ideal para realmente unir las opiniones de las distintas cámaras y los distintos profesionales del sector».

Estuvieron presentes a su vez, el director de Producción Animal, Martín Sieber; la directora general de Asuntos Jurídicos, Fernanda Alves Pinheiro; y la técnica veterinaria Ludmila Franicevich. Por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el director del Centro Regional Entre Ríos, Jorge Gvozdenovich.

Participaron además, por la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia), el prosecretario Juan Cruz Wagner; por el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, el gerente Carlos Sinesi; por la Unión Industrial de Entre Ríos, el vicepresidente Raúl Marsó; y por la asociación civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura; Mariela Gallinger y Luis Niderhaus.

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