Licitarán el recambio integral de techos en la escuela Nº 2 Bartolomé Mitre de San Salvador

El Gobierno de Entre Ríos realizará la apertura de sobres para ejecutar el recambio integral de los techos en la institución educativa del departamento San Salvador. Los trabajos comprenden una inversión provincial superior a los 121,7 millones de pesos, y un plazo de ejecución de 60 días corridos.

En el marco de la planificación de obras en materia de infraestructura educativa, el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura llevará adelante la apertura de sobres de la licitación privada para la ejecución de trabajos en la escuela Nº 2 Bartolomé Mitre, ubicada en calle Tulio González 222 de la ciudad de San Salvador. El proyecto contempla un presupuesto oficial de 121,7 millones de pesos y prevé intervenciones prioritarias para subsanar problemas de filtraciones y deterioro estructural.

Los trabajos surgieron a partir de un relevamiento técnico en el que se constataron huecos, filtraciones y piezas de asbesto cemento fisuradas. Ante esta situación, se procederá a la extracción controlada y disposición adecuada de la cubierta existente para reemplazarla por chapa.

«Con el objetivo de dar respuesta a las necesidades concretas de cada institución, esta obra de infraestructura educativa beneficiará a más de 340 estudiantes de jornada completa, mejorando las condiciones edilicias para garantizar un entorno más seguro y adecuado para el aprendizaje», señaló el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob. Además agregó que esta planificación «forma parte de una política sostenida para fortalecer la infraestructura escolar en todo el territorio provincial».

Se intervendrá una superficie total de 1.252,67 metros cuadrados, lo que permitirá garantizar espacios óptimos para toda la comunidad educativa de la zona. La apertura de sobres se realizará el martes 24 de noviembre a las 10 en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, ubicada en el 2º piso de Casa de Gobierno, en la ciudad de Paraná. Para consultas técnicas sobre el pliego, los interesados pueden comunicarse al teléfono (0343) 4208057 o escribir a direcciongeneralarq@gmail.com con copia a minplan@entrerios.gov.ar. Además, pueden ingresar a la web https://www.entrerios.gov.ar/minplan/contrataciones

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