Se realizó una jornada de prevención y promoción de la salud por el Día Mundial de la Diabetes

Durante la mañana de este viernes 13 de noviembre, la Municipalidad de San José, a través de la Dirección de Salud, llevó adelante una jornada de prevención y promoción de la salud en los CAPS Araceli Barreto, del barrio Loma Hermosa, y Nicolás Tavella, del barrio El Colorado, en el marco del Día Mundial de la Diabetes.

La actividad contó con stands informativos y espacios de intercambio en los que vecinos y vecinas pudieron acceder a información y recomendaciones sobre alimentación saludable e hidratación, tratamiento y cuidados diarios, controles periódicos y seguimiento de los valores de glucemia. También se compartieron propuestas para incorporar la actividad física y el movimiento a la vida cotidiana.

En el CAPS Nicolás Tavella, además, se realizó una clase de Zumba a cargo de la profesora Rosalía Maciel, que sumó movimiento y participación a la jornada.

A través de estas iniciativas, la Dirección de Salud promueve el acceso a información, la prevención y la incorporación de hábitos saludables, acercando espacios de cuidado y acompañamiento a los distintos barrios de la ciudad.

www.discofm.com.ar

Entradas relacionadas

Nueva fecha del Eco-Canje en San José

El HCD informa sobre la inscripción al Padrón de Electores extranjeros

Jornada de educación ambiental en la Escuela Nº 12 “Juan Bautista Alberdi”

Acerca de discofm

Ver todas las entradas de discofm →