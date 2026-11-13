Se realizó una jornada de prevención y promoción de la salud por el Día Mundial de la Diabetes

Durante la mañana de este viernes 13 de noviembre, la Municipalidad de San José, a través de la Dirección de Salud, llevó adelante una jornada de prevención y promoción de la salud en los CAPS Araceli Barreto, del barrio Loma Hermosa, y Nicolás Tavella, del barrio El Colorado, en el marco del Día Mundial de la Diabetes.

La actividad contó con stands informativos y espacios de intercambio en los que vecinos y vecinas pudieron acceder a información y recomendaciones sobre alimentación saludable e hidratación, tratamiento y cuidados diarios, controles periódicos y seguimiento de los valores de glucemia. También se compartieron propuestas para incorporar la actividad física y el movimiento a la vida cotidiana.

En el CAPS Nicolás Tavella, además, se realizó una clase de Zumba a cargo de la profesora Rosalía Maciel, que sumó movimiento y participación a la jornada.

A través de estas iniciativas, la Dirección de Salud promueve el acceso a información, la prevención y la incorporación de hábitos saludables, acercando espacios de cuidado y acompañamiento a los distintos barrios de la ciudad.

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