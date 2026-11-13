Tolerancia cero a los ruidos molestos en Feliciano: destrucción de caños de escape antirreglamentarios

En cumplimiento de la Ordenanza N° 494/2013 del H.C.D. y por disposición del Juzgado de Faltas Municipal (Resolución N° 7/2026), en la mañana de este viernes se llevó adelante el traslado y la destrucción de 43 caños de escape antirreglamentarios.

Los elementos destruidos (que fueron retirados de la vía pública tras constatarse las infracciones correspondientes y vencerse los plazos legales establecidos) fueron aplastados con maquinaria en el corralón municipal.

Esta medida reafirma el compromiso del municipio felicianero con el orden urbano, la seguridad vial y el descanso de los vecinos de San José de Feliciano, penalizando aquellas conductas que alteran la convivencia ciudadana mediante ruidos molestos.

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