Damas Gratis: primer artista confirmado para la Fiesta Nacional de la Artesanía 2027 de Colón

La edición 2027 se desarrollará del 4 al 8 de febrero en Colón, Entre Ríos, y la organización ya está trabajando en la conformación de la grilla artística completa.

El intendente de Colón, José Luis Walser, reveló en sus redes sociales la firma del contrato con Pablo Lescano, líder de la emblemática banda de cumbia, que será una de las figuras centrales de la próxima edición de la máxima fiesta de la ciudad.

La edición 2027 se desarrollará del 4 al 8 de febrero en Colón, Entre Ríos, y la organización ya está trabajando en la conformación de la grilla artística completa. af94

“En estos días tendremos todos los contratos firmados, será una grilla sorprendente para este año, para todos los gustos y para toda la familia: rock, música popular y folclore”, adelantó el intendente Walser al anunciar la confirmación.

Damas Gratis se suma así como el primer nombre de una programación que combinará artistas nacionales de distintos géneros, en el marco de una fiesta que cada año convoca a artesanos de todo el país y de Latinoamérica, además de miles de visitantes.

En los próximos días la Municipalidad de Colón continuará anunciando nuevas confirmaciones de la grilla artística 2027.

www.discofm.com.ar