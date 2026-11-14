Entre Ríos puso en marcha una propuesta de formación sobre violencias de género en entornos digitales

El Ministerio de Desarrollo Humano inició en Villa Paranacito un ciclo de capacitaciones sobre violencias de género en entornos digitales. La propuesta se enmarca en las políticas de cuidado que impulsa la provincia y busca fortalecer la prevención y el abordaje integral de estas situaciones.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Mujeres de la Secretaría de Políticas del Cuidado, puso en marcha el ciclo de capacitaciones: Lo virtual es real: violencias de género en entornos digitales, una propuesta que busca ampliar las herramientas de prevención y abordaje de las violencias por motivos de género. El primer encuentro se desarrolló en Villa Paranacito y contó con la participación de aproximadamente 25 personas, con una presencia mayoritaria de docentes, además de trabajadores municipales y miembros de la comunidad.

Al referirse a esta nueva herramienta, la directora de Mujeres, Joaquina Brondi, señaló: «Esta iniciativa forma parte de las políticas de cuidado que desarrollamos en el Ministerio para promover la protección de derechos, fortalecer las redes institucionales y acompañar a la comunidad frente a distintas situaciones de vulnerabilidad. Para nosotros, la formación constituye una herramienta fundamental para reconocer nuevas manifestaciones de las violencias de género y construir respuestas adecuadas desde los diferentes espacios de intervención».

La propuesta está destinada a instituciones educativas, municipios, organizaciones de la sociedad civil y público en general. A través de encuentros presenciales o virtuales, se generan espacios de formación, intercambio y debate para identificar las distintas formas que puede asumir la violencia de género en los entornos digitales, desnaturalizar prácticas y brindar conocimientos sobre los marcos normativos y los recursos institucionales disponibles.

Durante las jornadas se abordan situaciones como el hostigamiento digital, la suplantación de identidad, la difusión de contenidos íntimos sin consentimiento, el grooming y otras formas de agresión que se producen mediante las tecnologías de la información y la comunicación. También se trabaja sobre estrategias de prevención, detección temprana y acompañamiento integral, con el objetivo de fortalecer las capacidades de actuación de quienes participan. La capacitación se desarrolla en el marco de la Ley Nacional N° 27.736, conocida como Ley Olimpia, que incorporó la violencia contra las mujeres en entornos digitales a la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

El Ministerio de Desarrollo Humano continúa ampliando las acciones de formación y acompañamiento en el territorio, promoviendo el trabajo articulado con gobiernos locales, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil. La propuesta parte de reconocer que las violencias no se limitan a los espacios físicos y que garantizar entornos seguros también requiere construir herramientas de cuidado y prevención en el ámbito digital.

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