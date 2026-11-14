Recuperan elementos sustraídos de una vivienda de Pueblo Cazes

A raíz de una denuncia radicada a principios del corriente mes, por la sustracción de elementos de una vivienda deshabitada ubicada en zona rural de Pueblo Cazes, efectivos policiales del Destacamento San Antonio y Sub Cria. La Clarita llevaron adelante diversas tareas investigativas con el objetivo de esclarecer el ilícito.

Como resultado de las averiguaciones realizadas, durante la jornada de este viernes se logró localizar una bolsa en una zona rural de la misma localidad, en cuyo interior contenía un arma de fuego tipo carabina, marca Bataan, calibre 22, y una jeringa antigua utilizada para la vacunación de animales, ambos elementos denunciados como sustraídos.

Ante el hallazgo, se procedió al formal secuestro de los efectos, informándose los pormenores a la Unidad Fiscal de Colón, desde donde se dispuso continuar con las diligencias investigativas para lograr el total esclarecimiento del hecho.

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