Un hombre fue aprehendido por incumplir una medida judicial

En horas de la mañana de este sábado, personal de la Sección Comando Radioeléctrico dependiente de Jefatura Departamental Colón intervino en una situación registrada en la intersección de calles Alem y Raúl Alfonsín, donde fueron identificados un hombre y una mujer.

Durante las averiguaciones, se constató que el sujeto, de 30 años, tenía vigente una medida cautelar de prohibición de acercamiento hacia la ciudadana que lo acompañaba, dispuesta por el Juzgado de Familia local.

Informada la Unidad Fiscal en turno, dispuso la aprehensión del individuo por el delito de Desobediencia Judicial en Flagrancia, siendo trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

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