Una mujer fue aprehendida por agredir a un hombre y ocasionar daños

Este viernes en horas de la tarde, personal policial de Subcomisaría La Clarita dependiente de Jefatura Departamental Colón se constituyó en un establecimiento rural ubicado sobre la Autovía Gervasio Artigas, a la altura del km 188, a raíz de un llamado telefónico que alertaba sobre un conflicto de pareja.

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con un hombre de 62 años, quien manifestó que su pareja, de 37 años, se había apersonado en el lugar, y tras mantener una discusión lo habría agredido y ocasionado daños en parte de las colmenas que poseen en común.

Asimismo, el damnificado relató que, al intentar retirarse de la finca, se produjo una colisión entre vehículos y posteriormente habría sido atacado con una tijera de podar, sufriendo lesiones en ambas manos y antebrazos.

Informada la Unidad Fiscal de Turno de Colón, dispuso el secuestro de la tijera utilizada, como así también el traslado de la ciudadana a sede policial, donde quedó alojada a disposición de la Justicia por los delitos de Lesiones Leves Agravadas y Daño en Flagrancia.

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