Entre Ríos consolida con acciones concretas su protagonismo deportivo nacional

Las 72 medallas obtenidas por jóvenes de nuestra provincia en los Juegos Evita, la designación de Concordia como sede de juegos nacionales para adultos mayores el próximo año y la puesta en marcha de la Ley de Mecenazgo Deportivo expresan una estrategia del Gobierno de Entre Ríos que combina presencia federal, organización de eventos y nuevas herramientas de financiamiento.

«Estos logros reflejan nuestro compromiso: trabajamos para poner a Entre Ríos como una verdadera capital del deporte a nivel nacional», destacó el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello. Y subrayó que, de esta manera, la gestión provincial apunta a ampliar oportunidades y fortalecer la estructura deportiva de Entre Ríos. El objetivo es acompañar los logros competitivos con organización, inclusión y recursos.

Orgullo entrerriano: nuestros jóvenes nos distinguieron con 72 medallas

Entre Ríos concluyó su participación en los Juegos Nacionales Juveniles y Adaptados Evita 2026 con 72 medallas: 30 de oro, 20 de plata y 22 de bronce. La delegación se ubicó en el sexto puesto de la tabla general, entre las mejores representaciones del país.

En Juveniles alcanzó el tercer lugar, con 50 preseas: 18 de oro, 14 de plata y 18 de bronce. En Deporte Adaptado obtuvo 22 medallas: 12 de oro, seis de plata y cuatro de bronce. La provincia compitió en 35 disciplinas.

Al desempeño se sumó la Copa Juego Limpio, reconocimiento a la delegación que mejor representa valores como el respeto, la solidaridad, el compañerismo, la humildad y el esfuerzo. Entre Ríos obtuvo 11 votos en la elección realizada por la organización nacional, los jefes de delegación y sus representantes.

La delegación contó con acompañamiento durante toda la competencia. El equipo provincial incluyó dos médicos y cuatro kinesiólogos, además de profesores, entrenadores y coordinadores que garantizaron el cuidado de los participantes. También obtuvo reconocimientos por equipos en natación, básquet, hockey sobre césped, handball de playa y levantamiento olímpico de pesas. Estos resultados reflejan una tarea colectiva que articula preparación, asistencia y compromiso, y sostiene la participación de deportistas de distintas disciplinas en escenarios nacionales en distintos niveles.

Concordia será sede nacional de un evento deportivo para adultos mayores

En 2027, Entre Ríos recibirá por primera vez los Juegos Nacionales Evita de Adultos Mayores. La competencia se realizará en Concordia y convocará a representantes de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se prevé la llegada de más de 1.500 deportistas, en un acontecimiento de alcance federal que también tendrá impacto turístico y económico.

En la edición realizada en San Juan, Entre Ríos participó con 60 integrantes en nueve disciplinas y obtuvo dos medallas: oro en truco y bronce en habilidades motrices.

La provincia a través de la secretaría de Deportes a cargo de Sebastián Uranga y el municipio a través del subsecretario de deportes Gustavo Bou, ya trabajan en la planificación, con especial atención a la disponibilidad hotelera, los servicios gastronómicos y los espacios de competencia. La organización permitirá promover la actividad física y la participación de las personas mayores, además de generar movimiento para distintos sectores de la economía de Concordia.

Mecenazgo Deportivo: nuevas vías de financiamiento

La estrategia se completa con una herramienta destinada a fortalecer el desarrollo de clubes y deportistas. El gobierno provincial presentó la reglamentación de la Ley de Mecenazgo Deportivo, que permitirá a clubes, asociaciones y deportistas amateurs federados acceder a aportes privados para financiar sus proyectos.

El régimen vincula a instituciones y atletas con personas físicas o jurídicas interesadas en acompañar iniciativas deportivas. Como incentivo, los mecenas podrán computar los aportes a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos, de acuerdo con los límites establecidos. Las contribuciones podrán deducirse mensualmente hasta un 30 por ciento del impuesto devengado, con un tope global anual equivalente al 12 por ciento del impuesto determinado en el ejercicio fiscal anterior.

La iniciativa busca ampliar las alternativas y herramientas de financiamiento. En ese sentido, Colello sostuvo que la ley «viene a cambiar el paradigma del desarrollo de la política deportiva en Entre Ríos».

La normativa crea el Fondo Solidario del Deporte. Se integrará con un aporte obligatorio adicional del 20 por ciento sobre el monto comprometido por cada mecenas y permitirá acompañar proyectos de pequeños clubes y deportistas.

La presentación y el seguimiento de los proyectos se realizarán de manera digital, mediante la plataforma de Mecenazgo Deportivo, integrada al portal Mi Entre Ríos. Este año, excepcionalmente, se recibirán proyectos hasta diciembre.

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