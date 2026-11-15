La provincia continúa con el monitoreo de la situación hídrica y meteorológica

El Gobierno de Entre Ríos continúa con el monitoreo permanente de la situación hídrica y meteorológica en el territorio provincial. Según el último informe de Defensa Civil, este sábado se mantiene la situación verde en toda la provincia, sin alertas meteorológicas vigentes. En la provincia se registran 12 personas evacuadas y 50 familias autoevacuadas en toda la provincia.

La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, dio a conocer un nuevo relevamiento sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la situación de las localidades ribereñas. El panorama continúa bajo seguimiento técnico y coordinación con las autoridades municipales.

De acuerdo con el informe emitido a las 9, persiste la situación de color verde para todo Entre Ríos, según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).

Situación por localidad:

La Paz

La Paz 6.30 evacuación crece 
Altura de alerta 5.80 mts
Altura de evacuación 6.15 mts

Cantidad de autoevacuados: 7 familias

Hernandarias

Hernandarias 6.43 mts. evacuación crece
Altura de alerta 5.50 mts
Altura de evacuación 6.00 mts

Cantidad de evacuados: 0

Paraná

Paraná 5.64 evacuación estacionario 
Altura de alerta 4.70 mts
Altura de evacuación 5.00 mts

Cantidad de evacuados: 12 personas en punto de evacuación (mirador de Bajada Grande) 
Cantidad de autoevacuados: 43 familias 
Cantidad de aislados: 20 personas 
Conforme con la información por parte de las autoridades de Protección Civil Municipal


Diamante

Diamante 5.74 evacuación estacionario 
Altura de alerta 5.30 mts
Altura de evacuación 5.50 mts

Cantidad de evacuados: 0

Victoria

Victoria 4.38 crece
Altura de alerta 4.60 mts
Altura de evacuación 4.90 mts

Cantidad de evacuados: 0

Ibicuy

Ibicuy 1.10 baja
Altura de alerta 2.00 mts
Altura de evacuación 2.30 mts

Cantidad de evacuados: 0

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