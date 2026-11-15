Recuperan una moto sustraída en Villa Elisa

En horas de la noche del sábado, personal policial de Comisaría La Picada logró recuperar una motocicleta que había sido sustraída el pasado 29 de octubre en la ciudad de Villa Elisa.

El hecho había sido denunciado por una mujer de 73 años, quien informó la sustracción de su Yamaha Crypton de 105 cc, desde el frente de su vivienda.

En continuidad con las tareas investigativas, y luego de un allanamiento realizado durante la víspera en el barrio El Brillante, donde se secuestraron plásticos que podrían guardar relación con el hecho, los efectivos llevaron adelante un rastrillaje que permitió localizar el rodado en estado de abandono y sin sus cachas colocadas.

Tras verificar que se trataba de la motocicleta denunciada, se procedió a su formal secuestro, con conocimiento de la Fiscalía en turno, que dispuso las actuaciones correspondientes.

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