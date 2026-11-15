Un joven fue identificado luego de ser sorprendido con cables

En horas de la noche del sábado, personal policial de la Sección Comando Radioeléctrico, mientras efectuaba recorridas preventivas por la ciudad, observó en inmediaciones de Bv. González y Tucumán a un ciudadano que arrojó un rollo de cable e intentó retirarse del lugar.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a identificarlo, tratándose de un joven de 26 años. Durante el palpado preventivo, constataron que llevaba consigo dos cuchillos y una hoja de sierra.

A partir de las averiguaciones realizadas, se logró establecer que el cable había sido cortado y sustraído del alumbrado público en la intersección de calles Sarmiento y Bolívar.

Informada la Fiscalía en turno, dispuso la correcta identificación del joven y el formal secuestro de los elementos, quedando supeditado a la causa.

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