Un joven resultó con lesiones graves tras un accidente de tránsito

En horas de la mañana de este domingo, personal policial de Comisaría San José intervino en un accidente de tránsito ocurrido en Ruta 130 y calle Yapeyú, de dicha localidad.
Por causas que se tratan de establecer, un automóvil Fiat Uno, conducido por un joven de 25 años, quien circulaba en sentido Sur a Norte por Ruta 130 acompañado por otro de 23 años, perdió el control al llegar a la intersección con calle Yapeyú, terminando su recorrido dentro de una zanja.
A raíz del siniestro, el acompañante fue trasladado al hospital local, donde se constató que presentaba lesiones de carácter grave, consistentes en luxación de tobillo derecho con fractura de tibia y peroné.
Por otra parte, personal de Inspección Municipal procedió a la retención del vehículo, debido a que el conductor arrojó resultado positivo en el test de alcoholemia y no contaba con la documentación habilitante para circular, continuándose con las actuaciones de rigor correspondientes.
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