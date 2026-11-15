Unidad Básica 17 de octubre de Colón manifestó su apoyo a «Bastian Gobernador» y reclama internas en el PJ

La Unidad Básica 17 de octubre emitió un comunicado expresando su firme apoyo al Intendente de la ciudad de San José, Gustavo Bastian, como precandidato a gobernador de la Provincia de Entre Ríos, solicita que se realicen las internas en el Partido Justicialista y llama a la renovación del peronismo.

«Desde el Consejo ciudad de Colón de la Unidad Básica 17 de octubre, manifestamos nuestro firme apoyo a la precandidatura a Gobernador del compañero Gustavo Bastian», comienza puntualizando el comunicado.

Expresando asimismo que «reclamamos internas para elegir a nuestros candidatos y sostenemos; que la renovación del peronismo es ahora y encarna, en Bastian, a un dirigente con experiencia en la gestión, con claros ideales políticos y con todas las ganas de ser el candidato de la militancia«.

«Llamamos a renovar el peronismo y enfrentar seriamente al gobierno de Frigerio – Milei que están destruyendo nuestro mercado interno y nuestra producción. Es con alegría, esperanza, humildad y decisión que vamos a retornar al gobierno de nuestra provincia y eso lo vamos a lograr con Gustavo Bastian Gobernador«, cierra el texto.

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