En horas de la noche del domingo, personal policial intervino en un accidente de tránsito ocurrido sobre Ruta 23, a la altura del kilómetro 34, donde por causas que se tratan de establecer, colisionaron una motocicleta marca Guerrero 150 cc, conducida por un joven de 20 años, y una moto marca Yamaha YBR, guiada por otro de 16 años, ambas circulando junto a un grupo de motovehículos en sentido Este a Oeste.

Como consecuencia del impacto, ambos conductores cayeron sobre la cinta asfáltica. El joven de 16 años sufrió excoriaciones en un brazo, mientras que el conductor de 20 años fue trasladado al Hospital San Benjamín y posteriormente derivado a la Unidad de Terapia Intensiva, donde permanece entubado, presentando lesiones de carácter grave.

Informada la Unidad Fiscal de Colón, dispuso las medidas correspondientes para establecer las circunstancias del Siniestro; como así también la participación del Personal Policial de la División Policía Científica, a los fines de realizar las tareas periciales correspondientes que conduzcan a aclarar el hecho.

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