Alianzas con Valor reunió en Seguí a industrias y proveedores para fortalecer la cadena porcina

Con el objetivo de fortalecer los vínculos comerciales entre industrias y proveedores locales, se desarrolló una nueva jornada del programa provincial Alianzas con Valor; donde participaron 30 empresas de distintos puntos de Entre Ríos.

La actividad fue impulsada por la Secretaría de Industria junto a la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (Capper), y se realizó en el salón auditorio de la Cooperativa de Agua Potable de Seguí.

Durante el encuentro, las empresas participantes presentaron sus productos, servicios y necesidades de abastecimiento, generando un espacio de intercambio directo entre industrias compradoras y potenciales proveedores entrerrianos. La iniciativa busca ampliar las oportunidades comerciales, fortalecer las cadenas de valor y promover una mayor participación de la producción local en los procesos industriales de la provincia.

El secretario de Industria, Catriel Tonutti, destacó la importancia de generar condiciones que favorezcan el crecimiento del sector privado y la integración productiva:»Desde la provincia asumimos la enorme responsabilidad de generar las condiciones para el desarrollo. Entendemos que el crecimiento de Entre Ríos tiene que ver con el sector privado». Señaló además que el intercambio entre empresas y cadenas de valor estratégicas resulta fundamental para el desarrollo industrial: «El 45 por ciento de lo que se produce hoy en la provincia se va a industrializar a otras provincias, y esa es una matriz que queremos cambiar. Queremos que la industria de Entre Ríos se nutra de trabajo entrerriano».

Por su parte, el intendente local, Edgardo Müller; valoró la realización de la jornada en la localidad y el acompañamiento del gobierno provincial: «Quiero agradecer al gobernador y a la provincia por llevar adelante este tipo de programa. Estas alianzas significan un importante desarrollo industrial y comercial para toda la provincia», manifestó.

Más oportunidades para la industria entrerriana

Alianzas con Valor es un programa provincial de desarrollo de proveedores que busca vincular las necesidades de las grandes industrias con las capacidades productivas de las pequeñas y medianas empresas entrerrianas.

La metodología contempla el relevamiento de las demandas industriales, la identificación de proveedores locales y la realización de encuentros comerciales.

De esta manera, el gobierno provincial continúa promoviendo la sinergia entre empresas, el desarrollo de proveedores locales y la generación de nuevas oportunidades de negocios para fortalecer la industria entrerriana

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