Entre Ríos participó del Congreso Internacional Patagonia Más Allá del Fuego

La Provincia formó parte del encuentro realizado en Junín de los Andes, Neuquén; donde integrantes del Plan Provincial de Manejo del Fuego compartieron sus experiencias de trabajo y conocieron nuevas herramientas, tecnologías y estrategias para la gestión integral del fuego.

Patagonia Más Allá del Fuego, del cual participaron también integrantes de la Brigada de Respuesta Ambiental (BRA), tuvo lugar del 27 al 29 de octubre inclusive. La participación de Entre Ríos tuvo un carácter especial, tanto por el intercambio de conocimientos con especialistas de Argentina, Canadá, España y Chile; como por la posibilidad de compartir las experiencias y capacidades desarrolladas en el territorio provincial.

A lo largo de las tres jornadas, se abordaron temáticas vinculadas con la prevención, la gestión territorial, las comunidades en zonas de interfaz, las operaciones aéreas, la tecnología y la gobernanza. También se desarrollaron talleres prácticos con herramientas de realidad aumentada y ejercicios de simulación para analizar el comportamiento del fuego.

La participación se concretó por invitación del Gobierno de Neuquén, a través de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos; y permitió fortalecer los vínculos de cooperación con otras jurisdicciones y ampliar el intercambio entre equipos especializados.

Estos espacios contribuyen a fortalecer las capacidades técnicas y operativas del Plan Provincial de Manejo del Fuego, a partir de un intercambio que permite tanto incorporar nuevos conocimientos y herramientas como compartir el saber construido en el trabajo cotidiano de los equipos provinciales.

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