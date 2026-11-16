Desde el Municipio de San José de Feliciano se agrade de corazón a todas las familias que este domingo coparon la Plaza Independencia para disfrutar de una jornada inolvidable. «Pasamos una tarde a puro movimiento, creada especialmente para apoyar, visibilizar y potenciar el talento de nuestro comercio local», expresan los organizadores.

El recorrido se realizó con un espacio lleno de vida que contó con:

• Creaciones únicas de artesanos y productores locales.

• Variedad y oportunidades en las ferias americanas.

• Stands informativos de empresas y servicios de toda la comunidad.

Ganadoras del concurso de la mejor empanada casera

1er puesto: Marina Cerrudo

2do puesto: Yanina Vera

«Gracias a cada expositor y asistente por sumarse y transformar este encuentro en un verdadero éxito de trabajo», puntualizan desde el municipio felicianero.

Exclamando finalmente que «seguimos impulsando el crecimiento de nuestra ciudad».

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