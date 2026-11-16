La provincia continúa con el monitoreo de la situación hídrica y meteorológica

El Gobierno de Entre Ríos continúa con el monitoreo permanente de la situación hídrica y meteorológica en el territorio provincial. Según el informe de Defensa Civil, este lunes se mantiene la situación verde en toda la provincia, y se registran personas evacuadas y autoevacuadas.

La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, dio a conocer un nuevo relevamiento sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la situación de las localidades ribereñas. El panorama continúa bajo seguimiento técnico y coordinación con las autoridades municipales.

De acuerdo con el informe, persiste la situación de color verde para todo Entre Ríos, según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).

Situación por localidad

La Paz
La Paz 6.25 Evacuación Estacionario  
Altura de alerta 5.80 mts
Altura de evacuación 6.15 mts

Cantidad de autoevacuados: 7 familias

Hernandarias
Hernandarias 6.42 mts. Evacuación Estacionario 
Altura de alerta 5.50 mts
Altura de evacuación 6.00 mts

Cantidad de evacuados: 0

Paraná
Paraná 5.69 Evacuación Estacionario 
Altura de alerta 4.70 mts
Altura de evacuación 5.00 mts

Cantidad de evacuados: 15 personas en punto de evacuación (mirador de Bajada Grande) 
Cantidad de autoevacuados: 43 familias 
Cantidad de aislados: 20 personas 
– Conforme con la información por parte de las autoridades de Protección Civil Municipal


Diamante
Diamante 5.82 Evacuación Crece 
Altura de alerta 5.30 mts
Altura de evacuación 5.50 mts

Cantidad de evacuados: 0

Victoria
Victoria 4.54 Crece
Altura de alerta 4.60 mts
Altura de evacuación 4.90 mts

Cantidad de evacuados: 0

Ibicuy
Ibicuy 1.10 Estacionario
Altura de alerta 2.00 mts
Altura de evacuación 2.30 mts

Cantidad de evacuados: 0

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