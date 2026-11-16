La provincia continúa con el monitoreo de la situación hídrica y meteorológica

El Gobierno de Entre Ríos continúa con el monitoreo permanente de la situación hídrica y meteorológica en el territorio provincial. Según el informe de Defensa Civil, este lunes se mantiene la situación verde en toda la provincia, y se registran personas evacuadas y autoevacuadas.

La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, dio a conocer un nuevo relevamiento sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la situación de las localidades ribereñas. El panorama continúa bajo seguimiento técnico y coordinación con las autoridades municipales.

De acuerdo con el informe, persiste la situación de color verde para todo Entre Ríos, según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).

Situación por localidad

La Paz

La Paz 6.25 Evacuación Estacionario

Altura de alerta 5.80 mts

Altura de evacuación 6.15 mts

Cantidad de autoevacuados: 7 familias

Hernandarias

Hernandarias 6.42 mts. Evacuación Estacionario

Altura de alerta 5.50 mts

Altura de evacuación 6.00 mts

Cantidad de evacuados: 0

Paraná

Paraná 5.69 Evacuación Estacionario

Altura de alerta 4.70 mts

Altura de evacuación 5.00 mts

Cantidad de evacuados: 15 personas en punto de evacuación (mirador de Bajada Grande)

Cantidad de autoevacuados: 43 familias

Cantidad de aislados: 20 personas

– Conforme con la información por parte de las autoridades de Protección Civil Municipal



Diamante

Diamante 5.82 Evacuación Crece

Altura de alerta 5.30 mts

Altura de evacuación 5.50 mts

Cantidad de evacuados: 0

Victoria

Victoria 4.54 Crece

Altura de alerta 4.60 mts

Altura de evacuación 4.90 mts

Cantidad de evacuados: 0

Ibicuy

Ibicuy 1.10 Estacionario

Altura de alerta 2.00 mts

Altura de evacuación 2.30 mts

Cantidad de evacuados: 0

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