Este viernes 20 de noviembre, San José se suma a la Noche de los Museos Entrerrianos con una propuesta para recorrer, descubrir y conocer parte del patrimonio de nuestra localidad.

A partir de las 19:00 horas, museos y distintos sitios históricos abrirán sus puertas y ofrecerán recorridos guiados para compartir historias, conocer espacios y acercarnos a la memoria de nuestro territorio.

La apertura será en Plaza Urquiza, con una actividad y un recorrido por el casco histórico. Luego, habrá distintas propuestas organizadas en dos recorridos, que invitan a visitar museos y sitios patrimoniales de San José.

La invitación es para participar de esta noche especial, a encontrar la historia local y a descubrir esos lugares que forman parte de la identidad de la comunidad.

Se puede participar de los recorridos completos o sumarse a las actividades propuestas por los sitios. Todas las actividades son libres y gratuitas.

Museos abiertos de 19 a 22 horas.

Importante: para las visitas guiadas al cementerio se recomienda llevar linterna.

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